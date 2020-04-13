İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.

Görüntü dökümü:

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-Konvoydan görüntü

-Balkonlardan alkışlayan vatandaşlar

-Genel ve detaylar