İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK - Son Dakika

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK
6 saat önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.
Görüntü dökümü:
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-Konvoydan görüntü
-Balkonlardan alkışlayan vatandaşlar
-Genel ve detaylar
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:43 Kaynak: DHA
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