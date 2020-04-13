İçişleri Bakanı Soylu'ya alkışlı destek - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu'ya alkışlı destek
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Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.
Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:56 Kaynak: DHA
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