İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK - Son Dakika

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'YA ALKIŞLI DESTEK
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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararının ardından İstanbul sokaklarında vatandaşlar Soylu'ya destek için otomobilleriyle konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşlar da camlara çıkarak Soylu'ya alkışla destek verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:59 Kaynak: DHA
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