İçişleri Bakanı Soylu'ya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulacak güvenlik koridoru sayesinde bölgenin 21. yüzyılda barış, istikrar, kardeşlik, ekonomik gelişme ve güzel gelecekle buluşacağını bildirdi.

Cibuti İçişleri Bakanı Moumin Ahmed Cheick ve beraberindeki heyet, Bakan Soylu'yu ziyaret etti. Bakan Cheick'in şeref defterini imzalamasının ardından Soylu'nun makamına geçildi.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, Cibuti İçişleri Bakanı Cheick'i Bakanlık'ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu, güvenlik iş birliği, polis akademileriyle ilgili anlaşma, göç ve AFAD konularında atılacak adımları görüşeceklerini ifade etti.

"FETÖ'yü Cibuti'de yeşertmemek için ortaya koyduğunuz irade memnuniyet verici"

Soylu, "Özellikle FETÖ konusunda Cibuti'nin en baştan beri Türkiye dostu olarak aldığı tavır bizi memnun etmektedir. FETÖ'yü Cibuti'de yeşertmemek için ortaya koyduğunuz irade Afrika boynuzu içinde memnuniyet verici bir adımdır." diye konuştu.

"Türkiye, terör koridorunu barış koridoruna çevirmek için önemli bir adım atmıştır." diyen Soylu, Türkiye'nin terör ve göç sorunlarıyla mücadele ettiğini anımsattı.

Dünyada başka hiçbir ülkenin, Türkiye'nin yaşadığı bu süreçle karşılaşması halinde ayakta duramayacağını vurgulayan Soylu, tüm Avrupa'da Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısının sadece dörtte birinin bulunduğuna işaret etti.

"21. yüzyılın en anlamsız kavramlarından birisi terörist ayırmak"

Soylu, "Hemen yanı başımıza gelip DEAŞ'ı yerleştirenler, bugün sanki sorumlu değillermiş gibi konuşuyorlar. Terör örgütü PYD üzerinden DEAŞ mücadelesini meşrulaştırarak bir terör örgütünü coğrafyamızda, bölgemizde egemen kılmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

21. yüzyılın en anlamsız kavramlarından birisinin terörist ayırmak olacağını kaydeden Soylu, Türkiye'nin PYD ve DEAŞ ile eş zamanlı mücadele ettiğini vurguladı.

Bakan Soylu, Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde toplam 4 bin kilometrekarelik alanın PKK ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlenerek bu bölgelere 365 bin Suriyelinin yerleştirildiğini belirtti.

"Ülkemizin bu fedakarlığı, bütün ülkelerin çıkarına"

Türkiye'nin terörle mücadelede Batı'ya kıyasla samimi davrandığını anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Bu güvenlik koridorunun oluşmasıyla bu bölge 21. yüzyılda barış, istikrar, kardeşlik, ekonomik gelişme ve güzel bir gelecekle buluşacaktır. Gelecek nesillerimiz, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Müslümanı ve Hristiyanı, bu coğrafyanın tamamında barış ve esenlik içerisinde yaşayacaktır. Milletimizin ve ülkemizin yaptığı bu fedakarlık, Batı dahil dünyadaki bütün ülkelerin çıkarınadır."

Bakan Soylu, Barış Pınarı Harekatı başladığından bu yana terör örgütünün sınırdan yaptığı saldırılara ilişkin, "PYD sınırdan attığı bine yakın havanla 20 sivilimizin ölümüne sebep verdi. İçlerinde dokuz aylık Muhammet vardı." dedi.

"Teröristlerin iyisi veya kötüsü yoktur"

Cibuti İçişleri Bakanı Cheick ise sıcak karşılamadan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'nin, daha önce atlattığı büyük krizler gibi Barış Pınarı Harekatı'nın da üstesinden geleceğine inandığını ifade eden Cheick, "Teröristlerin iyisi veya kötüsü yoktur. Terörist, teröristtir. Buna karşı mücadele etmek gerekir. Teröristler arasında iyiler olduğunu söyleyenler bu iddialarında samimi değiller. Bu insanlara 'Bu olaylar kendi sınırlarınız içinde gerçekleşse ne yapardınız?' diye sormak lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğine değinen Cheick, terörle mücadele konusunda Türkiye'den öğrenecekleri çok şey olduğunu kaydetti.

Soylu ve Cheick'in, birbirlerine hediye takdim etmesinin ardından, heyetlerarası görüşmeye geçildi.