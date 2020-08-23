İçişleri Bakanı Soylu: "Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur...
İçişleri Bakanı Soylu: "Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur bekleniyor, Meteorolojiden aldığımız bilgiler çerçevesinde.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 04:19
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu: 'Yarın özellikle Çanakçı, Görele ve Doğankent'te 50 ila 100 kilogram yağmur... - Son Dakika
Son Dakika Gülistan Doku'nun ablası mesajları paylaşıp sordu: O gece neye şahit oldu? AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk: Dereli'deki sel felaketinde 3 kişinin kayıp olduğu yönünde bilgi geldi Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Meteoroloji, 7 ilimizi sarı ve turuncu kodla uyardı! Kuvvet sağanak etkili olacak Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti Meral Akşener, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi: Hayırlı olsun, faydalı bir adım İş insanının başına gelmeyen kalmadı! Kaçırılmıştı, sekreteri intihar etmişti şimdi de bakıcısı ölü olarak bulundu Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Emre Belözoğlu'nun garajında toplam 8 milyon TL değerinde 3 arabası bulunuyor "Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu