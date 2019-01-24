Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya Öncelikli Trafik) Bir Bilinç Oluşturulması İçin Arkadaşlarımız Çok...

İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya Öncelikli Trafik) Bir Bilinç Oluşturulması İçin Arkadaşlarımız Çok...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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