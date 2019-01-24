İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya Öncelikli Trafik) Bir Bilinç Oluşturulması İçin Arkadaşlarımız Çok...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler.
İçişleri Bakanı Soylu: "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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