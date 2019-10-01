İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi." - ANKARA
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