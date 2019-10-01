Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon gerçekleştirildi." - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı
Husiler, esir aldıklarını iddia ettikleri askerlerin görüntülerini yayınladı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:53:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Yaz operasyonları dahilinde küçük ve büyük toplamda 12 bin 382 operasyon...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]