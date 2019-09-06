İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız."
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız."
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız." - ANKARA
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