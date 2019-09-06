Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız."
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İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız."

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili kamu zararı varsa araştırırız." - ANKARA

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:45 Kaynak: İHA
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Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili sürpriz çağrı
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