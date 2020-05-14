AK Parti, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik düzenlenen 2 kişinin şehit olduğu saldırıyı sert bir dille kınadı.

İçişleri Bakanı Soylu: "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler. Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, "Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!"

BİR KINAMA MESAJI DA BAKAN ALBAYRAK'TAN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Van'ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL DA HAİN SALDIRIYI KINADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: "Size sempati duyan,savunan, yaslanan,destek olan her bir kişi bu caniliğe ortaktır. Sağlık çalışanlarına saldırdınız,hastaneleri,okulları yaktınız,öğretmenlerimizi, masum çocuk,genç ve kadınları katlettiniz. Şimdi ise yardıma koşan insanlara saldırıyorsunuz. Sonunuz yakın."

(İHA)