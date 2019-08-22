Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale...

24 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda ?635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik."

Süleyman Soylu, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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