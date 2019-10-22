İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:18 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.
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