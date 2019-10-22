Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen...

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen..., System.String[]

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bu yana İstanbul'dan ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 85 bine ulaştığını söyledi.

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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