İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından bu yana kadar 49 üst düzey terörist ölü ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bu yana kadar 49 üst düzey teröristin öldürüldüğünü açıkladı.



23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri için çalışmalarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı Dernekler Federasyonunda vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Süleyman Soylu, katılmış olduğu programda Çankırılılar tarafından coşku ve sevgiyle karşılandı.



Sabah saatlerinde 8 teröristin ölü olarak ele getirildiğini ifade eden Bakan Soylu, "Şırnak'ta büyük operasyon yapıyoruz. ve evlatlarımız yine bugün hakikaten önemli bir başarının altına imza atan sabahın erken saatlerinde 8 teröristi ölü olarak ele geçirdiler. Bir evladımız da ağır yaralandı. Hastaneye intikal ettirdiler. Ancak maalesef kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Maalesef bu çatışmalardaki mesele şudur; ilk kurşundur, ilk kendini öne atmaktır. İlk kendini öne atan onların yolculuğu belli şehitler tepesi boş değil. Allah bizi onlara mahcup etmesin. ve orada 8 terörist o bölgede o Cehennem Deresinde etkisiz hale getirilmesi hakikaten bu büyük bir mesele. Yaklaşık 1 ayı aşkın bir süredir 100'ün üzerinde teröristi şu anda yurt içinde ölü olarak ele geçirdik. Yılbaşından bu yana kadar 49 üst düzey terörist ölü ele geçirildi. Kırmızı, turuncu, mavi, kırmızı, yeşil, gri bütün renklerden 49 üst düzey terörist. Bu şu demektir, mücadelemiz, bütün kararlılığıyla devam etmektedir. Kendimizi savunmak istiyoruz. Bu insanoğlunun en tabi, ülkelerin ve devletlerin en tabi hakkı. Senden istedik, insansız hava aracı gibi vermedin bize. ve biz Rusya'dan alıyoruz. İnşallah en kısa süre içerisinde bunu koyacağız. İstediğin şu: ya bana rehin ol teslim ol ya da bana mahkum ol ya da gebe ol. Burası Türkiye o eskidendi. Bugün kimseye mahkum olmayacağız. Kimseye teslim olmayacağız. Gücümüzle, kuvvetimizle bütün dünyaya medeniyetimizi nakşedeceğimiz hedeflerimiz var bizim" dedi.



"Doğu ve Güneydoğu'nun her bir tarafında bir huzur, sükun hakim"



Doğu ve Güneydoğu'da huzurun olduğunu ifade eden Bakan Soylu, kendisinin İstanbul'da bulunmasını eleştiren CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek, "Şimdi bana Ekrem İmamoğlu diyor ki, İçişleri Bakanı 1 aydır İstanbul'da ne işi var. İstanbul'da benim ne işim var. Bu ülkenin güvenlikten sorumlu görevlilerinden birisiyim ben. Doğu ve Güneydoğu'da bir huzur iklimi oluşturmuşken şimdi PKK'yla yeniden bir hayat damarı açmaya çalışan bir hareket gözlerimle görüyorum. Aklımla da okuyorum. Bu ülkenin dağlarında 12 bin, 15 bin terörist vardı. Şimdi 600 terörist kaldı. Onunda bu sabah 8'i gitti. Bu ülkede bir yılda 5 bin 556 kişi terör örgütüne katılıyordu. Çok uzun bir zaman önce değil 4, 5 yıl evvel. Şimdi yılbaşından bugüne kadar katılan kişi sayısı 43. Terör örgütünden teslim aldığımız ve ikna ile alıp ailelerine teslim ettiğimiz kişi sayısı toplam 150. Yani onların neredeyse 3 katı kadar terör örgütünden etkili olduğumuz ve terör örgütünü psikolojik olarak da mağlup ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun her bir tarafında bir huzur, sükun hakim. İnsanlar rahat. Ticaretlerini yapıyorlar. Üniversitelerine gidiyorlar. Artık çocuğumu dağa getirecek diye bir endişe duymuyorlar. Tam tersi, benim kızım, benim oğlum mühendis olsun mimar olsun, hemşire olsun, öğretmen olsun, polis olsun diye heyecanını çocuğuyla birlikte bütünleştiriyor. Şimdi bana kabahat buluyor. İstanbul'da ne işin var diye? Türkiye bu hale gelmişken, bu kadar büyük bir başarı elde edilmişken senin üzerinden PKK tekrar İstanbul'a sızmaya çalışıyorken benim gücüm yettiğince İstanbul'a yaşadığımız bu şehre anlatmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.



"5 yılda bitiremediğin, yetiştiremediğin camiyi tamamla da metroyu ondan sonra yapıver"



Ekrem İmamoğlu'na seslenen Bakan Süleyman Soylu, "Adam diyor ki İstanbul'a metro yapacağım. ya sen istismar etmek için başladığın temelini 3, 4 yıl atmadığın ondan sonra açıp geliyorum diye şimdi de temelini atıp da 5 yılda bitiremediğin, yetiştiremediğin camiyi tamamla da metroyu ondan sonra yapıver. Metroyu ondan sonra yap. 10 mahallesi var. Her birine bir kreş yapacağım dedin. Bir tanesine ancak yaptın" diye konuştu.



"29 binden ancak yüzde 10'ununu açtırabildik itirazla"



Seçimlere itiraz ettiklerini ve oyların yüzde 10'ununu açtırabildiklerini ifade eden Bakan Soylu, şu şekilde konuştu:



"29 binden ancak yüzde 10'ununu açtırabildik itirazla. Biraz önce başkanımız söyledi. 13 bine düştü 13 bine. Peki size söylüyorum. 29 binden 13 bine Binali beyin lehine düşüyor da 29 binden 46 bine niye çıkmıyor acaba bunu soruyorum. Niye 46 bin onun lehine çıkmıyor ya? İtiraz etmeyeceğiz niye? Sosyal medyadan sanatçılar öyle söyledi diye itiraz etmeyeceğiz. Amerika not ettim dedi. Amerika efendi, bizde 15 Temmuz'u not ettik"



Program daha sonra Bakan Süleyman Soylu'ya hediye verilmesi ile sona erdi. - İSTANBUL

