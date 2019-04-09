İçişleri Bakanı Soylu, Yılbaşından Bugüne Tüm Terör Örgütlerinden 13 Üst Düzey Teröristin Etkisiz...
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İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA
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