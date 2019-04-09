Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Yılbaşından Bugüne Tüm Terör Örgütlerinden 13 Üst Düzey Teröristin Etkisiz...

İçişleri Bakanı Soylu, Yılbaşından Bugüne Tüm Terör Örgütlerinden 13 Üst Düzey Teröristin Etkisiz...

5 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Yılbaşından Bugüne Tüm Terör Örgütlerinden 13 Üst Düzey Teröristin Etkisiz..., System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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