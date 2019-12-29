İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine gönderdik.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Yılbaşından itibaren 778 yabancı terörist savaşçıyı memleketlerine gönderdik."

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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