İçişleri Bakanı Soylu: "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kis¸i, bu yıl da şu ana kadar 89 kis¸idir."
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:36 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kis¸i, bu yıl da şu ana kadar 89 kis¸idir."
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