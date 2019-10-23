Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136...

İçişleri Bakanı Soylu: "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kis¸i, bu yıl da şu ana kadar 89 kis¸idir."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Yıllık 5 binli rakamlarla ifade edilen örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kis¸i, bu yıl da şu ana kadar 89 kis¸idir."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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