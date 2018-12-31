Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova'da Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova'da Yaralı Askerleri Ziyaret Etti

4 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova'da yaralı askerleri ziyaret etti HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.

İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova'da Yaralı Askerleri Ziyaret Etti, System.String[]
İçişleri Bakanı Soylu Yüksekova'da yaralı askerleri ziyaret etti

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
Akşam saatlerinde Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına gelen Bakan Süleyman Soylu'yu; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, kurum amirleri ve partililer karşıladı.
Bakan Soylu, buradan da Dalya Üs Bölgesinden ateşli silah yaralanması sonucu Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti.
Bakan Soylu'nun daha sonra beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile askeri üs bölgesine geçmesi bekleniliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:01 Kaynak: İHA

Yerel
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