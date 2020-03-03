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İçişleri Bakanı Soylu: "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:54 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: " Yunanistan, bir ay boyunca yeni iltica başvurusu almayacağını duyurdu. Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur."
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