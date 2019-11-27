Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı."
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı."

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı."

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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