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İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:22 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı."
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