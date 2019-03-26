İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "10 Katrilyon Liralık Uyuşturucularını Yakaladık Terörün. Kaçak...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Yüzde 21,5'di Türkiye
'de kaçak sigara oranı, yüzde 1,5'a düşürdük. Terörün şah damarını kestik."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:49 Kaynak: AA
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