Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "10 Katrilyon Liralık Uyuşturucularını Yakaladık Terörün. Kaçak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "10 Katrilyon Liralık Uyuşturucularını Yakaladık Terörün. Kaçak...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "10 katrilyon liralık uyuşturucularını yakaladık terörün. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Yüzde 21,5'di Türkiye'de kaçak sigara oranı, yüzde 1,5'a düşürdük. Terörün şah damarını kestik."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:49 Kaynak: AA

Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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