İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 100. yılında sınırlarımızda PKK kalmayacak - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak" dedi.

100. YILINDA SINIRLARIMIZDA PKK KALMAYACAK

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Soylu, " Diyarbakır Anneleri'nin azmi, bir buluşma daha gerçekleştiriyor: Evlat Nöbetinde 35. Buluşma..." diye yazan Soylu, "Cumhuriyet'in 100. yılında sınırlarımız içerisinde PKK kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Arkasında olan güçlere rağmen PKK, bu topraklardan silinecek" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmalarında örgütten kaçan 2 PKK'lının Türkiye'ye girerek güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

"Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2020 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Söz konusu örgüt mensuplarından birinin ailesinin, Diyarbakır'da devam eden evlat nöbeti eylemine katılan aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, "Evlat Nöbeti"nde 35. buluşma gerçekleşirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 13'e yükseldi."