İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar,... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar,...
04.04.2021 13:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunlar zavallıdırlar, istismarcıdırlar, hukuk tanımazlar, milleti bilmezler ve kelimenin tam anlamıyla edepsizdirler" dedi. - BATMAN
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