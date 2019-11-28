Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz."

Süleyman Soylu, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek
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