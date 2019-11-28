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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz. Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:04 Kaynak: AA
Bakan Soylu açıkladı! 11 Fransa vatandaşı DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderilecek İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de Alevi ailenin evinin işaretlenmesine çok sert tepki gösterdi Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler Genç Parti'den dikkat çeken "Cem Uzan" videosu: Bakalım uçakta yer var mı?