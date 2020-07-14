İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "12 köye ulaşım kapalı, 11 yaralımız, 1 de kaybımız var" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "12 köye ulaşım kapalı, 11 yaralımız, 1 de kaybımız var"

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi'ni etkisi altına aldı.

Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi'ni etkisi altına aldı.

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketine ilişkin açıklama: Bir kaybımız ve 11 yaralımız var, 12 köye ulaşım sağlanamıyor
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Şiddetli yağıştan ötürü ilçe merkezinde Şairler deresi taşınca binaların zemin katlarının ve birçok iş yerini su bastı. Sokaklara park etmiş ve hareket halinde olan araçlar da sel sularının altında kaldı.


İlçeye bağlı Madenli Beldesi'nde ise şiddetli yağıştan ötürü cadde ve sokaklar sular altında kaldı. İlçe ve belde de sel nedeniyle 12 köye ulaşım kapandı. Bölgeyi incelemek için Rize'ye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dağlardan gelen, yukarıdan gelen toprağın hem derelerin taşması, hem de yukarıdan akan suların oluşturduğu ciddi bir toprak yığılmaları, seller söz konusu. Şuan da 12 köye ulaşım konusunda problemler yaşıyoruz. Toplam 11 yaralımız söz konusu, 1 de kaybımız var. O köylere ulaşma konusunda da bütün ekiplerimiz çok ciddi çalışma yapıyor. Şuanda 1 tek kaybımız var ama sabah olduğu zaman hem hasarın ne ölçüde olduğunu hep birlikte göreceğiz, hem de atılabilecek adımları birlikte atacağız. Vatandaşlarımız doğal olarak helikopteri söylüyor ama bir hat var, Ordu- Görele hattından bu tarafa helikopter geçemiyor. Sürekli zorluyorlar, geçtiği anda buraya gelecekler" dedi.


Ulaşımın olmadığı köylerle irtibat halinde olduklarını sözlerine ekleyen Bakan Soylu "12 tane köyle ulaşımımız yok ama irtibatımız var. Yani orada bir problem olmadığı bilgisi var. Elbette ki maddi hasar söz konusudur ama bir can kaybına yönelik. İnşallah sabahın erken saatlerinde onlara ulaşmış oluruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem müdahale, hem de yaraların sarılması noktasında talimatları söz konusudur. Bütün çalışmalar, hasar tespitleri ona göre yapılacak. Allah beterinden muhafaza etsin" ifadelerini kullandı. - RİZE

Süleyman Soylu, Madenli, Çayeli, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 03:21 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '12 köye ulaşım kapalı, 11 yaralımız, 1 de kaybımız var' - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "12 köye ulaşım kapalı, 11 yaralımız, 1 de kaybımız var" - Son Dakika
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