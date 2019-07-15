İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016'dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(15 Temmuz 2016'dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:00 Kaynak: İHA
: "(15 Temmuz 2016'dan bu yana) Tüm terör örgütlerine yönelik 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik." - ANKARA
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