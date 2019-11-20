Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır" - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
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