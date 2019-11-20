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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "18 Temmuz 2018'den itibaren 2 bin 65'i terör, 722'si öldürme olmak üzere toplam 59 bin 946 olay aydınlatılmıştır" - ANKARA
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