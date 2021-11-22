İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür."
22.11.2021 11:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür.
3. Sayfa, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür.' - Son Dakika
Son Dakika 11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu! 11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:25 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın! 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi 10:21 Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak 10:16 Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı