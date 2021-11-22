İçişleri Bakanı Süleyman Soylu : "2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye 'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür." - ANKARA

Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2 bin-2 bin 500 kişiyle kamp yaparken, bugün Türkiye'nin tamamında toplam terörist sayısı 180'in altına düşmüştür.' - Son Dakika

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