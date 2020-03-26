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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin 551 prokovatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı,...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin 551 prokovatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, işlemler sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin 551 prokovatif hesap tespit edildi, 449'una işlem yapıldı, işlemler sürüyor. Yüzde 70'i FETÖ/PYD, PKK, DHKP-C bağlantılı." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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