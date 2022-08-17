İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

17.08.2022 20:06
İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyon erkeğe aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildiğini bildirdi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aile içi ve kadına şiddetle mücadeleye ilişkin eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda 2 milyon erkeğin bilgilendirildiğini ve 680 bin broşürün dağıtıldığını kaydeden Soylu, "Hedef yıl sonuna kadar 5 milyon erkeğin bilgilendirilmesi." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığınca 2 milyon erkeğe kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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