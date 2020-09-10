İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016-2020 arasında personel sayısına emniyet birimlerimizde 5 bin... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2016-2020 arasında personel sayısına emniyet birimlerimizde 5 bin 934 yeni personel dahil oldu. Jandarma birimlerimizde ise 2016 yılında 2 bin 700 olan trafik personeli sayımız bugün 5 bindir. Aynı periyotta emniyet trafik birimlerimize 534 motosiklet aldık. Jandarma trafik birimlerimizde ise 2016'da hiç motosiklet yokken yine yaptığımız alımlarla, bugün bu sayı 350'dir". - ANKARA