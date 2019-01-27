İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'da Avrupa Birliği Üyesi 28 Ülkenin Tamamı Toplamda 4,27 Ton...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2016'da Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4,27 ton eroin yakaladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "2016'da Avrupa Birliği
üyesi 28 ülkenin tamamı toplamda 4,27 ton eroin yakaladı. Bizim tek başımıza yakaladığımız miktar ise 2017 yılında 15 ton, 2018 yılında ise 17,9 tondur. Toplamda da zannediyorum 20 tonu aştık."
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:17 Kaynak: AA
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