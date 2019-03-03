İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 ve 2018 Yıllarında Toplam 294 Kişi PKK'ya Katılmış.
1 saat önce
IHAAW123908-SIY/03-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK'ya katılmış.
IHAAW123908-SIY/03-03-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK
'ya katılmış. Teslim olanların sayısı toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik" dedi. 03.03.2019 12: 39: 08 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:45 Kaynak: İHA
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