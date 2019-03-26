İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2018'de Olmayan Bir İş Oldu Terörle Mücadele Tarihimizde 160'ın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2018'de olmayan bir iş oldu terörle mücadele tarihimizde 160'ın üzerinde üst düzey terörist öldürdük, bunun 13 tanesi kırmızı listeydi. Türkiye'de artık üst düzey teröristleri kalmadı"

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