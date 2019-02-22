İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2018'de Tüm Terör Örgütlerine Dönük Toplam 129 Bin 787 Terör...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "2018'de tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 552 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye
'de 2018'de ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3.5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibariyle yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:31 Kaynak: AA
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