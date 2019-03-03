İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 İçin Teslim Olan PKK'lı Terörist Sayısı 42. Bunların 27'sini...
1 saat önce
IHAAW124049-SIY/03-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 için teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirmişiz" dedi.
IHAAW124049-SIY/03-03-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019 için teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirmişiz" dedi. 03.03.2019 12: 40: 49 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:46 Kaynak: İHA
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