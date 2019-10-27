Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...

32 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma müdahale ettik. 2 bin 597 kişi kurtarıldı" "En önemli görevimiz toplumu doğal afetlere hazırlamaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma müdahale ettik. 2 bin 597 kişi kurtarıldı"

"En önemli görevimiz toplumu doğal afetlere hazırlamaktır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KKTC'den Bahçeli'nin açıklamalarına tepki: Mustafa Akıncı'yı faşizan bir üslupla hedef aldı
İYİ Parti'de İsmail Koncuk, Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etti Bahçeli'den ABD'ye Mazlum Kobani tepkisi: Kırmızı bültenle aranan katilin takdir edilmesi namertliktir KKTC Başbakanı'ndan Türkiye'ye destek: Her zaman Türkiye'nin yanındayız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 13:58:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2019'un ilk 6 ayında yurt içinde bin 494 afet ve acil duruma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]