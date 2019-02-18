İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'un İlk Beş Haftasında 16 Bin 523 Düzensiz Göçmen...
1 saat önce
IHAAW143522-SIY/18-02-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019'un ilk beş haftasında 16 bin 523 düzensiz göçmen yakalanmıştır" dedi.
IHAAW143522-SIY/18-02-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "2019'un ilk beş haftasında 16 bin 523 düzensiz göçmen yakalanmıştır" dedi. 18.02.2019 14: 35: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:41 Kaynak: İHA
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