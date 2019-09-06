İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi. - ANKARA
Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım