Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'un yaya öncelikli yıl ilan edilmesine ilişkin, "2018'in ilk 8 ayında yaya ölümleri ülke genelinde 341 kişiydi, 2019'un ilk 8 ayında bu rakam yüzde 34,6 azalışla 223 olmuştur" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:22 Kaynak: İHA
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