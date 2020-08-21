İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma planları tamamlayacağız" "Vatandaşın 'Nerde bu devlet' isyanını gördük" "Bu millet düştüğü yerden kalkmıştır"
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21.08.2020 18:41:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2021 yılının Aralık ayına kadar 81 ilimizdeki il afet risk azaltma... - Son Dakika