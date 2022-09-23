Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti - Son Dakika
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Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti

23.09.2022 22:32
Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Soylu, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya geldi.

Türkiye'nin görevlendirdiği 3 binden fazla emniyet personeli, Katar'ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık arasında düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası sırasında stadyum ve otellerdeki güvenlik operasyonlarına destek olacak.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti - Son Dakika

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