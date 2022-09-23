Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Soylu, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya geldi.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Katar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Soylu, Dünya Kupası organizasyonunda Katar Polis Gücü'nde görev alacak personeli kabul etti - Son Dakika

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