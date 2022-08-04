İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Tanıtımı Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Tanıtımı Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

04.08.2022 11:33
İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Tanıtımı Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında yılın 7 aylık bölümünde, planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binini tamamladık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı kapsamında yılın 7 aylık bölümünde, planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binini tamamladık. Tatbikat sayımızı revize ederek 60 bin tatbikata çıkaracağız, yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız." dedi.

Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen Afet ve Acil Durum Kurulu Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) Tanıtımı Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Soylu, göç yollarındaki verilen tepkilerden Yunanistan'ın geri itmelerine kadar Batı medeniyetinin, son 6-7 yıldır birçok toplumsal olayın yanı sıra küresel afetsellik şiddetinin artması şokunu yaşadığını belirtti.

Soylu, dünya genelinde son yıllarda orman yangınları ve iklim değişiklikleri nedeniyle diğer afet başlıklarında artış olduğuna işaret ederek küresel risk endeksinde Türkiye'nin 194 ülke arasında en riskli 46'ncı ülke olduğunu bildirdi.

Türkiye'de son 12 yılda yaşanan afetlere ilişkin verileri paylaşan ve Türkiye'nin afetsellik anlamında dünyadan ve kendi gerçeklerinden başka bir şey yaşamadığını ifade eden Soylu, son yıllardaki tüm afetlerde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın doğru şekilde uygulandığını ve edindikleri tecrübelerle planın güncellenmesi için çalıştıklarını açıkladı.

"Son 2 yılda 10'u büyük 100'e yakın afet yaşandı"

Soylu, bu çalışmalar doğrultusunda, ülkelerin doğal afetlerin olumsuz etkileriyle başa çıkan ve afet sonrasında uyum sağlama kapasitelerini ifade eden güvenlik açığının orta seviyeden düşük seviyeye düştüğüne işaret ederek "2020'yi Afet Hazırlık Yılı, 2021'i Afet Eğitim Yılı, 2022'yi de Afet Tatbikat Yılı olarak belirlendi. İlk 2 yılı tamamladık. Afet Tatbikat Yılı'nın 7 aylık bölümünde, planladığımız 54 bin 302 tatbikatın neredeyse 54 binini tamamladık. Tatbikat sayımızı revize ederek 60 bin tatbikata çıkaracağız. Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız." bilgisini verdi.

Bu çerçevede Cumhuriyet tarihinde ilk kez deneyimlenen tatbikatların yapıldığını, kurumların birbirleriyle entegrasyonunun ve afetle mücadelede gelişim sağlandığını vurgulayan Soylu, "Son 2 yılda 10'u büyük 100'e yakın afet oldu. Şu anda afet kapsamında 58 bin 946 konut inşa ettik. Bu sadece son 2 yılın verisidir. Bu konutların 40 bin 15'i teslim edildi, 423 de hayvan barınağı yapıldı." dedi.

TARAP kapsamında 11 afet türü belirlendi

Soylu, dünya genelinde afet riskinde artış olması nedeniyle daha üst tedbir alınması gerektiğini ve bu stratejinin önemli ayaklarından birinin de TARAP olduğunu belirterek 8 Temmuz 2022'de yürürlüğe giren TARAP kapsamında 11 afet türü, 17 temel amaç, 66 hedef ve 227 üst ölçekli eylem belirlendiğini kaydetti.

Soylu'nun konuşmasının ardından TARAP'ın tanıtımı ve yol haritasına ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve ilgili bakanlıklar, kamu kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.

YORUMLAR
500
Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Niğde'de gerçeği aratmayan deprem tatbikatı Bakan Soylu: 'Son iki senede sadece afet kapsamında 58 bin 446 konut inşa edildi' Bakan Soylu: 'Son iki senede sadece afet kapsamında 58 bin 446 konut inşa edildi'
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Tanıtımı Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:41:19. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Tanıtımı Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement