Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "23 Ocak'ta Erzurum'da Arkadaşlarımız Çok Başarılı Bir Operasyona...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "23 Ocak'ta Erzurum'da Arkadaşlarımız Çok Başarılı Bir Operasyona...

23 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile bir ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:33 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Erzurum, Güncel
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