İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "23 Ocak'ta Erzurum'da Arkadaşlarımız Çok Başarılı Bir Operasyona...
23 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "23 Ocak'ta Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "23 Ocak'ta Erzurum
'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attılar. Bu başarılı operasyon ile bir ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Sadece onu taşıyan kişi değil bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin lideri de İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek yakalandı."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:33 Kaynak: AA
Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı
Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı
Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik