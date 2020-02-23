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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "250 konut ve 300 ahır yıkıldı, 700 konutta da ağır hasar var." Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:26 Kaynak: AA
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