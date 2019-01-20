İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 İlde 37 Bin 710 Adres Değişikliğinin Kusurlu Bulunduğunu Açıkladı
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mar Yerel Seçimleri'ne ilgili açıklamasında "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2637 bin 710 usulsüz adres değişikli tespit edildiğini açıkladı.
SOYLU'DAN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, " PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz." dedi.
Soylu sosyal medyadan provokasyon oluşturulmasını da önleyeceklerinin de altını çizerek, "Toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:08 Kaynak: AA
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