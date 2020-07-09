İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan 11 jandarma personeli ile kamyon şoförünün tedavi altına alındığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:55 Kaynak: AA
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