Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık.

19 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık." - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir
Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 11:27:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]