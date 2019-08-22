İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık.
19 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:07 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," 3 Belediye başkanını görevden aldık. Kanunların verdiği yetkiyi, yine kanunların verdiği sorumluluğu yerine getirmek için kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık." - ANKARA
Son dakika! Soylu'dan, HDP'li başkanların "Biz seçilmişiz" sözlerine yanıt: Demokrasi bir truva atı değildir Kredi kartı kopyalayan dolandırıcı, kasiyerin dikkati sayesinde yakalandı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı