İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:00 Kaynak: AA
: "30 Nisan'da Siirt
'in Baykan
ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda
Koç olduğu tespit edilmiştir."
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