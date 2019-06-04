Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "30 Nisan'da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin turuncu kategoride yer alan "Berfin Savuşkan" kod adlı Rojda Koç olduğu tespit edilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 07:00 Kaynak: AA
Baykan, Süleyman Soylu, Siirt, Güncel
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