Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart Seçimleri) Yaptığımız Risk Analizleri ve Bundan Önce...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart Seçimleri) Yaptığımız Risk Analizleri ve Bundan Önce...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart seçimleri) Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart seçimleri) Yaptığımız risk analizleri ve bundan önce meydana gelen seçim olaylarının tahlili neticesinde terör örgütünün tehdit ve baskı yoluyla vatandaşlarımızın oy kullanma hakkına tesir edebileceği değerlendirilen 11 il ve 12 ilçemize, yine bu il ve ilçelerdeki üs bölgelerinde görevli 6 bin 680 ilave kolluk personeli, seçim günü için görevlendirilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:14 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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