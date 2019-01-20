İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart Seçimleri) Sosyal Medyadan Provakasyon Oluşturmaya,...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart seçimleri) Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31 Mart seçimleri) Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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