Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart Yerel Seçimleri, PKK'nın Yapabildiği Her Noktada, Eylem ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart Yerel Seçimleri, PKK'nın Yapabildiği Her Noktada, Eylem ve...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:56 Kaynak: AA

PKK, Süleyman Soylu, Güncel
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