İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "46 ilde 97 adet çocuk trafik eğitim parkımız var. Bu bize yeterli... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "46 ilde 97 adet çocuk trafik eğitim parkımız var. Bu bize yeterli değil. Bunların bir kısmını modernleştirdik ve işlevselliklerini arttırdık. Bu parklardan bulunmayan 25 il için de çalışma başlattık. ve buralarda şu ana kadar yaklaşık 200 binin üzerinde evladımıza trafik eğitimi verdik." - ANKARA